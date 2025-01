Suben ventas de autos eléctricos, pero Saltillo y Coahuila siguen con pocas electrolineras

Reportes elaborados por la agencia especializada en estudios de opinión, TResearch International, mostraron que las ventas de automóviles eléctricos tienen un marcado ascenso en Coahuila y en todo México.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostraron que en el país, durante 2024 del total de vehículos vendidos, el 8.1 por ciento fueron eléctricos o híbridos, número contrastante con el 0.5 por ciento que se registró en 2016.

En total las ventas llegaron a los 123 mil 298 en 2024, es decir un 67.3 por ciento más que en el 2023 cuando fueron solo 73 mil 679 automóviles.

En todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Coahuila se adquirieron 7 mil 650 vehículos eléctricos o híbridos, siendo el décimo estado con más ventas.

La Ciudad de México con 96 mil 965 unidades encabeza la lista seguida del Estado de México con 49 mil 429 y Nuevo León con 30 mil 859.

Los primeros tres meses de la administración de Claudia Sheinbaum representaron una adquisición de 38 mil 537 unidades, de las cuales 939 se compraron en Coahuila.

POCAS ELECTROLINERAS Y EN MAL ESTADO

Al respecto, usuarios de vehículos eléctricos en Saltillo comentaron que a diferencia de lo que han percibido en Monterrey, el número de electrolineras no ha aumentado con el mismo ritmo.

El cineasta Sergio Avilés, comentó que además las primeras estaciones de carga que se colocaron no se encuentran en el mejor estado pues han sido dañadas y no se les ha dado el mantenimiento correcto.

“Han ido aumentando en Saltillo muy poquito y ha habido un fenómeno de desatención, no les prestan el servicio adecuado, no las mantienen. En algún caso ya se robaron el cable por robarse el cobre, hicieron el daño y no lo han repuesto”, apuntó Avilés.

Además comentó que sigue habiendo resistencia por parte de otros conductores a respetar los lugares de estacionamiento asignados en distintos establecimientos o centros comerciales, pues se estacionan siendo automóviles de combustión.

En ese sentido propuso que en caso de que se instalen más estaciones para carga de vehículos, no sean los más cercanso a las entradas de los establecimientos, pues son los más deseados por otros automovilistas.

“En el hotel Fiesta, la última vez que chequeé los cargadores están en donde les da todo el sol, prácticamente toda la mañana, y estaban muy descoloridos, funcionales, pero se veían acabados por obra del sol. Entonces hay que buscar la manera de protegerlos, que estén en buenas condiciones”, expuso Avilés.

Otros usuarios incluso han comenzado a utilizar la aplicación PlugShare para ubicar las electrolineras disponibles en cada ciudad, así como los cajones disponibles en cada una de ellas.

ELECTROLINERAS SE APROBARON EN 2023

Fue en mayo del 2023 que el Ayuntamiento de Saltillo aprobó a las electrolineras como giro comercial para la ciudad “con el objetivo de incentivar la construcción de infraestructura para la recarga de autos eléctricos”.

El ingeniero Marco Antonio Osorno de la consultoría Kuduma Procurement Services, quien fue consultado por Publimetro en ese mes de mayo, mencionó que el uso de automóviles eléctricos a escala masiva tardará cerca de 10 años para llegar a México.

Osorno fue consultado sobre el caso de la zona metropolitana de Monterrey ante la llegada de la planta de Tesla, aunque aclaró que se presentará la misma situación en todo el país.

Electrolineras de Saltillo:

- Agencia Nissan Sur

- Agencia Nissan Norte (V. Carranza)

- Parque Centro

- Fresh Market

- Agencia Lincoln

- Hotel City Express (Periférico)

- Fiesta Inn (V. Carranza)

- Porsche (Blvd Galerías)

- El Mesón Principal

- Hospital Santa Teresa

- Cargo Gas Green Station Colosio