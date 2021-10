Niños en orfandad, otra crisis en México

CDMX.- México es el segundo país con más huérfanos en el mundo a causa del COVID-19, con casi 169 mil menores que han perdido a uno o ambos padres, sólo detrás de India, que tiene más de 1.8 millones en orfandad, detalla un estudio del Imperial College London, que retoma cifras de todas las naciones.

En sólo dos semanas, México rebasó en casos de orfandad a Brasil, que hasta el 21 de septiembre tenía el segundo lugar mundial, con 165 mil 737 casos; nuestro país estaba en tercer sitio, con 165 mil 30 huérfanos. Según la institución, al corte del 4 de octubre, México superó al país sudamericano, con 168 mil 981 menores que perdieron padre, madre o ambos, frente a la estadística brasileña de 167 mil 617.

En cuarto sitio, con 133 mil 180 huérfanos durante la pandemia, se encuentra Sudáfrica, seguida de Estados Unidos, con 128 mil 17, y Perú, con 81 mil 657 niños que perdieron a uno o dos padres, de febrero de 2020 al 4 de octubre.

El estudio agrega que para el caso de México la cifra de menores huérfanos se eleva a 255 mil 800, si se considera la muerte de uno o ambos padres o la de sus abuelos.

“Las estimaciones que se muestran son mínimas para el número de niños afectados por COVID-19 y el exceso de muertes en la pandemia”.

El gobierno ha señalado que se está superando la tercera ola del COVID-19, pero en las cifras oficiales suman casi 282 mil fallecidos.

La pandemia y sus afectaciones en la niñez, tanto por la orfandad y la falta de apoyos para alimentación, salud, educación y vivienda, detonaron la deserción escolar y el trabajo infantil, sumado a la negativa del gobierno a vacunar a más de 30 millones de menores de 18 años, dijo el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez.

Es paradójico que cuando en México ya se están fomentando eventos masivos, incluso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el desfile del 20 de Noviembre, afirmó, nuestro país pasó del tercer lugar en huérfanos al segundo.

Se expone la grave crisis sanitaria y de mortalidad que está afectando a menores que quedan en la indefensión y sin ningún apoyo, agregó.

“Organizaciones no gubernamentales han insistido en hacer visible la orfandad a causa del COVID-19, ya que además de perder a alguien, los niños viven con secuelas después del contagio”, dijo.

Expuso que casi 250 mil menores en México se quedaron sin ingresos familiares económicos, quedando, en el mejor de los casos, a cargo de tíos o parientes lejanos.

Según el Inegi, 5.2 millones de personas, entre tres y 29 años, no se inscribieron en el actual ciclo escolar debido a la suma de dos causas: COVID-19 y falta de dinero. De ellos, 3 millones corresponden a educación básica.

“En febrero de 2021 se corroboró que no existe un padrón de los menores que han quedado huérfanos por la pandemia, por lo que es claro que si el gobierno no sabe eso, no hay un estrategia o programa para atenderlos”, indicó.