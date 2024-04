‘No nos vamos a dejar’: AMLO va contra empresa que acusa a Mexicana de Aviación

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la demanda que presentó la empresa SAT Aero Holdings contra Mexicana de Aviación por incumplimiento de contrato es porque se busca robar al gobierno de México, pero “no nos vamos a dejar”.

“Ya Mexicana está presentando todas las pruebas del incumplimiento del contrato y de cómo ellos fueron los que incumplieron”, sostuvo.

SAT Aero Holdings, encargada del arrendamiento de aviones y la contratación de la tripulación para Mexicana, interpuso el 27 de marzo ante un tribunal en Nueva York una demanda por daños y perjuicios por el monto de 838.5 millones de dólares, pero el jueves pasado bajó el monto de reclamación a 9.9 millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR: México llevará detención de Jorge Glas en embajada, a la Corte Internacional de Justicia

En conferencia, el Mandatario señaló que como la denuncia fue hecha en Nueva York y por una empresa extranjera ya casi estamos sentenciados, “pero no nos dejamos, no se permite que se cometan injusticias y cuidamos el presupuesto del pueblo”.

“Son los clásicos leguleyos que piensan que con denuncias van a robar, nada más que se vayan a robar más lejos, porque aquí ya no se puede, eso era antes”.

SE LANZA AMLO CONTRA MUTILLO KARAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de influyentismo en el Poder Judicial por haber otorgado prisión preventiva al exprocurador Jesús Murillo Karam, investigado de tortura y delitos contra la obstrucción de la justicia por el caso Ayotzinapa.

“Lo de ayer que dejaron en libertad domiciliaria al exprocurador Murillo Karam, ahí si es rápido y expedito, pero cuántos miles hay sin sentencia; quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene influencia, no tiene entrada en el Poder Judicial, nada más los de arriba, buenos despachos de abogados, fiscalistas, penalistas”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo dijo que desde Semana Santa en el Poder Judicial quieren otorgar esa medida, pero se pospuso.

“He estado pendiente del caso, no solo por la implicación en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sino porque, en efecto, cuando el señor ingresó a la cárcel estaba enfermo”, indicó el Mandatario federal.

LOS DATOS

838.5 millones de dólares fue el monto original de la demanda interpuesta en NY contra Mexicana.