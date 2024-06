Ola de violencia en Chiapas: Sedena captura a 6 hombres armados con escopetas en Tila

En los últimos días se ha registrado una intensa actividad en Tila, Chiapas, donde presuntos grupos delictivos se han enfrentado, provocando incendios y un reclutamiento forzado de la comunidad. Ante esto, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que, en las recientes horas, las autoridades detuvieron a seis personas por su posible colaboración.

A través de un comunicado, la dependencia detalló sobre el arresto a los presuntos responsables, por parte de elementos de la Policía de Investigación, la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con los informes correspondientes, los elementos de seguridad hacían un patrullaje de prevención, cuando hallaron a seis hombres, de los cuales cinco iban cargando con un costal, lo que llamó la atención de las autoridades.

Por esto mismo, se realizó una revisión, donde se les encontraron tres escopetas de manufactura hechiza, una pistola de manufactura artesanal y cartuchos al interior de los sacos.

Manuel “N”, de 62 años; David “N”, de 32; Samuel “N”, de 38, Pedro “N”, de 27, José “N”, de 47, y Manuel “N”, de 26, fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica en las próximas horas.

GOBERNADOR DE CHIAPAS SE PRONUNCIA ANTE LA SITUACIÓN EN TILA

Rutilio Escandón, mandatario estatal, dio a conocer que se instalaron bases de operaciones mixtas, respaldadas por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

”Ya este asunto no ha quedado ni va a quedar impune, ya hay seis personas que fueron aseguradas y que se van a enfrentar a la justicia por todo lo que han hecho en contra de la población civil”, dijo.

De acuerdo a lo que indicó Escandón, este conflicto es territorial desde hace más de 50 años.

”Este problema de Tila viene desde hace muchísimos años, aproximadamente desde 1960, y durante muchos años ahí crecieron los abusos, pero ya ahora la plaza fue recuperada por la autoridad y se sigue dialogando para poder llegar hasta los últimos rincones de Tila”.

AMLO MENCIONA TEMA EN SU MAÑANERA

En la conferencia matutina de este 10 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo mención de la problemática, aunque sin dar a conocer una cifra exacta de víctimas.

”Había un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo y se logró proteger a muchas familias que salieron a Yajalón, a Petalcingo, se les protegió y se apaciguaron las cosas”.

El presidente de México dio a conocer que giró instrucciones a las secretarías de Gobernación, Bienestar y Seguridad Ciudadana, así como al Ejército, para instalar mesas de diálogo entre los grupos involucrados.

“Pero la reflexión tiene que ver con el hecho de que por qué nos vamos a pelear entre nosotros, ni siquiera es dirimir y resolver problemas con caciques, con el uso de la fuerza, no, no, no, no, no, vamos a buscar la conciliación con el diálogo”, aseguró el jefe del Ejecutivo federal.