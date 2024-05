‘Percibo desesperación’: Máynez ante insistencia de unirse a Gálvez en Elecciones 2024

“Tu 7 o 10% puede ser la diferencia entre la vida y la muerte el 2 de junio. Nos jugamos el futuro. ¿Amas más a AMLO y a Sheinbaum que a México? No ganarás la Presidencia, no, pero la patria habrá de ceñir tus sienes de oliva al haber eliminado a un extraño enemigo de nuestras más caras causas. No lo pienses, Jorge: es Xóchitl o la nada, incluido MC: ¡La Patria es primero!”, comentó.

Y en otra publicación aparte aseguró que “MC está bien como alternativa política para el 2030. En 2024 nos jugamos la República (democracia, justicia y libertad), y todos debemos de sumar para evitar que la deriva autoritaria de Morena prevalezca. Este no es tiempo de cancioncitas y juegos, es tiempo de salvar a México”.