‘Ustedes sepultaron a PRIAN’: Jorge Álvarez Máynez responde a ‘Alito’ Moreno y Marko Cortés

Asimismo, expresó sentirse decepcionado por el nivel de diálogo en el Segundo Debate Presidencial al considerar que las faltas de respeto entre las candidatas no fueron solo hacia ellas, sino a la audiencia , quien esperaba propuestas para un México mejor.

“Uno tiene que ser educado por respeto a sí mismo, pero por respeto también hacia las demás personas y yo creo que ese no es el nivel que México merece.

“Yo no voy a usar adjetivos, etiquetas, ofensas contra ellas, pero ojalá que reflexionen. No las está viendo bien la sociedad porque aunque sus equipos les aplaudan y les digan que lo hicieron bien, a la sociedad no le gusta eso”, declaró.

Con información de El Universal.