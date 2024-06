Reconocen PAN, PRI y PRD, ante el INE, la necesidad de redefinirse

CDMX.- Políticos de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), reconocieron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que tienen la tarea de redefinirse como oposición en los años que vienen.

Los partidos de la alianza pidieron al nuevo gobierno un diálogo con el argumento de que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, también debe representar a los mexicanos que dieron su voto a la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General el diputado Gerardo Fernández Noroña, representante del Partido del Trabajo, señaló que Morena y los aliados tiene como reto cumplir los compromisos que asumieron, mientras la oposición tiene dos rutas.

El primer camino es “apoyar en donde se está trabajando en beneficio del pueblo y mantener una posición crítica donde tienen diferencia, o continuar con el camino que durante seis años han recorrido y que los llevó este desastre electoral”.

“Esta indiscutible derrota de dimensiones inesperadas para ellos, que los pone en una obligada reflexión de cómo pueden aportar para el fortalecimiento del rumbo de la nación”, declaró el petista.

En representación del PRD, el senador Emilio Álvarez Icaza, consideró que luego de los resultados electorales es necesario que el bloque opositor repiense y haga distintas reflexiones.

“Sí toca a la oposición repensar, sí toca la posición redefinir, sí toca la oposición buscar los caminos, todo eso por supuesto es obligado, pero también tocará en este nuevo régimen, al gobierno, repensar cuál es el ejercicio de ese talante y talento democrático porque hay señales que nos preocupan”, señaló.

Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del PAN, declaró que en la elección del 2 de junio la voluntad ciudadana se manifestó de forma contundente y por ello es importante establecer la comunicación con el próximo gobierno.

“En ningún discurso he oído hablar sobre diálogo, no he oído hablar a ningún miembro de la coalición ganadora sobre el diálogo y la concertación política que debe de prevalecer en el país, porque al final hubo millones de mexicanos que votaron por otra opción política distinta a ustedes y que tampoco son despreciables”, mencionó.

“Estamos hablando de que la opción política que yo represento en esta mesa obtuvo 16 millones y medio de votos muy importantes, son 16 y medio millones de votos de ciudadanas y ciudadanos que también manifestaron su preferencia electoral y que quiere ser escuchada”, expresó.

El representante del PRI, Emilio Suárez Licona, también se dijo “sumamente preocupados por lo que pasó en el Congreso de la Ciudad de México”.

“Cuando en la asignación hay uno o dos se entiende que es un tema de números y de la fórmula que se vaya a aplicar, pero cuando el brinco es de 7 pues es algo que salió bien, y es algo que deberán de explicar de manera muy profunda para no mermar la credibilidad del órgano electoral”, declaró el priista.

En respuesta a la oposición, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que Sheinbaum ha demostrado su voluntad y disposición de construir un mejor México para todos.

“Vamos a respetar la voluntad de esos 16 millones de mexicanos que votaron por una fuerza política distinta y entre todos construir lo que México necesita”, manifestó.