Salvan vida a un niño indígena con leucemia gracias a un trasplante de médula ósea en México

El menor de 4 años de edad recibió el primer trasplante de células hematopoyéticas entre mexicanos no relacionados (sin vínculo familiar) la intervención se realizó hace más de 100 días y ahora se encuentra “en franca recuperación”, precisó a Efe Amaro Sánchez Larrayoza, enlace con Centros de Trasplante de Be The Match Latinoamérica.

“Es un gran caso de éxito, porque el pequeño paciente ya está haciendo su vida normal y podrá cumplir sus sueños gracias al equipo médico y directivos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) que se puso en contacto con Be The Match México”, Sánchez Larrayoza.

El pasado la familia del niño que reside en una comunidad indígena lo llevó al Hospital General de Chetumal, n donde le diagnosticaron leucemia linfoblástica, por lo que el panorama no era favorable para el menor y su familia ya que contaba con pocos recursos y ningún familiar compatible para donar su médula ósea.

