Secretario de Seguridad en Taxco renunció tras solicitud del alcalde por acusar a inocente en ‘Caso Camila’

“No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija y no solo tengo una, tengo tres, no es mi culpa. Yo siempre estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce lo sabe; o simplemente confié en su amiga”, aseveró Magui.

ALCALDE DE TAXCO SOLICITÓ DESTITUCIÓN DE SECRETARIO DE SEGURIDAD

“Obviamente no puedo tener a esta persona por ese comentario, porque prácticamente nosotros nos sentimos responsables como gobierno municipal, de que no hubo coordinación con el gobierno estatal y con el federal”, declaró Figueroa para un medio de comunicación.