¡Todavía no la libra!; Congreso avala comparecencia de Jaime Rodríguez por “broncofirmas”

El juicio político en su contra y de su ex secretario general de Gobierno, Manuel González, está en pie

Monterrey, Nuevo León.- El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y su ex secretario general de Gobierno, Manuel González serán citados a comparecer ante el Congreso estatal luego de que el Legislativo reactivó el proceso sancionador en su contra por el caso de las llamadas “broncofirmas”.

Con base a una resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Congreso estatal aprobó su comparecencia con vistas al juicio político en su contra.

En sesión de la Comisión Jurisdiccional, que preside la panista, Lilia Olivares, se aprobó el proceso por mayoría de votos del PRI y el PAN.

“Hoy tuvimos esta Comisión Jurisdiccional, abrimos el procedimiento para entablar el juicio político a Manuel González y a Jaime Heliodoro Rodríguez con la finalidad de que vengan a comparecer. Nosotros ahorita lo que hicimos fue aprobar este dictamen”, dijo la legisladora local en entrevista.

Mencionó que ambos funcionarios tienen derecho de audiencia en el caso que se les señala.

La comparecencia será una vez que se publiquen tres edictos en el Periódico Oficial del estado (POE).

“Se hacen tres publicaciones porque recordemos que él ahorita no es funcionario. No sabemos en dónde vive y para no incurrir en ninguna falta o equivocarnos en el procedimiento, el gobierno del estado en su Periódico Oficial del estado tiene que hacer tres publicaciones. Una vez que esto se publica y que se da por enterado, son cinco días en los que tiene que venir”, explicó Olivares.

Comentó que los exfuncionarios tiene el derecho a comparecer.

“Decidimos tener esta vía, ya que ellos tienen que tener primero su derecho de audiencia, como cualquier persona que se le quiere sancionar para que ellos vengan y expliquen; sin embargo, esto no quiere decir que no van a ser sancionadas, es un procedimiento como ya les habíamos platicado”, indicó.

Comentó que ambos exfuncionarios han querido ser sancionados desde la anterior Legislatura sin éxito.

“Entonces, analizando con todo el equipo jurídico, se nos hace la mejor vía para no incurrir en nada y poder ahora sí decretar una sanción”, mencionó.

El expediente señala hechos que pudieron ser constitutivos de faltas que ameriten el juicio político.

“Inicia el procedimiento de juicio político en contra de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en su carácter de gobernador del estado de Nuevo León y Manuel Florentino González Flores con su carácter de gobernador interino, como responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente”, establece el acuerdo.