Tras el anuncio de España, Noruega e Irlanda, AMLO “prefiere esperar” para reconocer a Palestina como Estado

La postura de México contrasta con la de otros Gobiernos de izquierda de Latinoamérica, tales como Bolivia, Brasil, Colombia y Chile, quienes reconocen el Estado Palestino, mientras AMLO ha defendido mantener una postura “neutral” en la guerra entre Israel y Hamás sin censurar de forma abierta a ninguna de las partes.

En su columna “Palestina e Israel en México” publicada en Nexos, Jorge Castañeda, ex Secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Vicente Fox precisa “abrimos una Oficina de Representación en Ramala a finales del sexenio de Fox, pero no somos uno de los 124 países que han reconocido al Estado palestino. No lo hemos hecho por muchas razones, pero sin duda una de ellas ha sido no herir sensibilidades de Israel —con quien tenemos un acuerdo de libre comercio—, de Estados Unidos —inútil decir por qué—, e incluso de la comunidad judía en México y Estados Unidos, con las cuales los pleitos en el pasado han resultado muy onerosos para México”.

Por otra parte, según la revista Proceso, “la embajadora eminente Martha Bárcena Coqui exhortó hoy al gobierno mexicano y a su presidente, Andrés Manuel López Obrador, a dar el reconocimiento pleno al Estado palestino antes de las elecciones del próximo 2 de junio, como lo han hecho 140 países”.

“Ante la noticia de que los gobiernos de Noruega, España e Irlanda dieron el reconocimiento a Palestina --causando la ira del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu--, Bárcena urgió López Obrador a no ”retrasar” la maniobra diplomática y a “hacer lo propio”, concluye Proceso

Con información de la Agencia EFE, NEXOS y Proceso.