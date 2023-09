¿Narcos nominados al Premio Nobel de la Paz?... Madres Buscadoras los propondrían si acaban con desapariciones

El colectivo pidió a líderes de los cárteles de la droga detener las desapariciones forzadas y la violencia en México, por lo que sí acceden serán propuestos para que ganen el Premio Nobel de la Paz 2024.

“Si ustedes nos ayudan a pacificar el país, prevenir y parar las desapariciones forzadas en México, yo, y maestros en derecho que colaboran conmigo, los propondremos como candidatos a ganar el Premio Nobel de la Paz 2024”, dijo Delia Icela.

En una grabación, la activista recordó que este anuncio lo hacía en seguimiento al mensaje que ya les había enviado a los jefes del narcotráfico el 28 de mayo pasado, en donde se pidió un acuerdo de paz, el cual, dijo, fue aprobado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, es lo que deseamos todos, que no haya violencia, homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. () Yo sí, todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo”, comentó en su momento el titular del Ejecutivo federal el 30 de mayo.

La activista detalló que, de acuerdo con el creador del Premio, Alfred Nobel, el único requisito para ser nominado es que la persona haya “trabajado más o menor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los Ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz. Pueden ser personajes u organizaciones que cumplan estos requisitos”.

“Lamentablemente en nuestro país se ha perdido la capacidad de gobernar por nuestras autoridades, y muchas veces son ustedes quienes ponen orden en algunas regiones, evitando violaciones y robos a la población, entre otros delitos”, comentó la activista.

La abogada Delia Icela Quiroa mencionó que ella no creía que estos líderes del narcotráfico eligieron estar en donde están, porque, según dijo, “han sido víctimas del gobierno al igual que nosotros”.

“Es tiempo de evolucionar nuestras conciencias y construir un país en paz, porque si estamos en paz, todos podemos rendir mejor en nuestro trabajo y tener una vida más feliz a lado de nuestra familia”, acotó.

Aseguró que estos líderes criminales no necesitan utilizar la violencia ni enfrentarse hasta la muerte para conseguir respeto porque ya lo tienen “hasta miedo”.

“Las personas en México jamás se meterán con ustedes, pero si necesitamos que esta violencia incontrolable pare por el bien de todas y todos los mexicanos y fomentar el respeto entre nosotros”, apuntó.