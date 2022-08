Netflix y Telemundo no darán ni un centavo a ‘La Reina del Pacífico’... es una figura pública, alegan

Luego de que se diera a conocer que Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, reclamara su trono como la única e inigualable ‘Reina del Sur’, exigiendo regalías a Netflix y Telemundo por la controvertida serie protagonizada por Kate del Castillo, ambas empresas le dieron un rotundo no.

Y es que Netflix y Telemundo le tienen una respuesta definitiva para la ex narcotraficante pues , no soltarán un solo centavo por el uso de su imagen en la promoción de La Reina del Sur y no darán a conocer de qué tamaño es la fortuna que les ha generado la serie, como exige la defensa de La Reina del Pacífico.

Cabe señalar que Ávila Beltrán reclamó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el pago de regalías por el usufructo ilegal de su imagen y la construcción del personaje de Teresa Mendoza copiando la vida de La Reina del Pacífico, ambas empresas estadunidenses unieron fuerzas y abrieron la cartera para defenderse y, sobre todo, proteger a uno de los productos televisivos más exitosos de la última década.

De acuerdo con Milenio, tanto Netflix como Telemundo contrataron a uno de los 10 despachos de abogados más importantes e influyentes de México: Basham, Ringe y Correa.

