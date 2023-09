‘Ni huev*nes, ni rateros, ni pendej*s’, así recibe Xóchitl Gálvez su constancia; convoca a hazaña ciudadana

Puntualizo que no recurrían a la ofensa, insultos ni a la descalificación, ya que México merece y necesita una Presidenta que respete a todas las personas , y que gobierne de manera no discriminatoria a todas y todos, comprometiéndose a ser imparcial y transparente; “No vamos a engañar ni a manipular a la gente, les diré siempre la verdad por dolorosa que sea”.

En el discurso recordó el lema de su carrera política: “ni huevones, ni rateros, ni pendejos”, con el que espera dirigir si resulta ganadora en las elecciones presidenciales de 2024.

CONVOCA A UNA ‘HAZAÑA CIUDADANA’

Señaló que los que harían historia ‘acabaron en pandilla’, dividiendo al pueblo, generando odio y sembrando discordia, ante ello, aseguró que ella, como ‘próxima Presidenta’ no continuará haciendo lo mismo; no va a seguir dividiendo, no va a recurrir a la ofensa, y no va a engañar, ni manipular.

“Los vengo a convocar a una hazaña ciudadana, a un gobierno de la gente y para la gente. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen, un México en donde ser mujer no sea una desventaja, un México en donde quien gobierne no se levante solo a hablar sino a chambear”.

Ante miles de asistentes, dijo que durante sus visitas a diferentes entidades del país, Xóchitl se encontró con un país con mucho dolor, pero con mucha esperanza. “¿Cómo haremos realidad esa esperanza? Con la victoria. Si queremos corregir el rumbo, tenemos que ganar las elecciones de 2024, la presidencial, la del congreso de la unión, las gubernativas, las locales, y las alcaldías”, añadió.