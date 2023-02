MANAGUA, NIC.- Luego de que 222 presos políticos fueron liberados y desterrados a Estados Unidos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que no hubo negociación con Washington para la excarcelación.

La vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, contactó a la Embajada estadounidense en Managua para pedir la salida del país de los detenidos. “No pensaba que hubiera una respuesta positiva”, dijo Ortega, citado por El País. “No se trataba de negociar nada. No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones”, agregó el mandatario.

Previamente, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, saludó la liberación de los opositores y destacó que el acontecimiento “es producto de una diplomacia estadounidense concertada”. El hecho “supone un paso constructivo para hacer frente a los abusos de los derechos humanos” en Nicaragua.

“De parte del Gobierno de Estados Unidos no hemos pedido absolutamente nada”, reiteró Ortega. “No hemos tenido un trueque. Este no es ‘un te doy esto y me das aquello’. Esto lo que hace es confirmar que (los presos políticos) están retornando a un país que es el que los ha utilizado para sembrar el terror, la muerte y la destrucción en Nicaragua”, afirmó el Presidente.

El gobierno de Ortega trató con dureza a los opositores liberados el jueves, quienes principalmente fueron llamados “terroristas” financiados por Washington para desestabilizar Nicaragua. “Venía planteando que toda esta gente que estaba en prisión por atentar contra la soberanía, la paz, eran agentes de potencias extranjeras. Había pedido que se los llevaran”, dijo Ortega.