Niega Dante Delgado que haya ‘dedazo’ en candidatura de Jorge Álvarez Máynez

CDMX.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que la designación de Jorge Álvarez Máynez no fue un dedazo y que esta decisión fue un consenso al interior del partido.

CRITICA DESTAPE

El gobernador de Jalisco y figura clave de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, criticó que el destape de Jorge Álvarez Máynez lo realizara el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con en una “mesa con botona y cerveza”.

“Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir”, escribió Alfaro en su cuenta de X (antes Twitter).

“Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, agregó el emecista.

“Hace seis meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la presidencia de la república. Hoy puedo confirmar que no me equivoqué”, puntualizó.