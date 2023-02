Niega ex gobernador de Nayarit vínculos con el narcotráfico señalado en juicio de García Luna

Roberto Sandoval Castañeda, quien fuera gobernador de Nayarit, rechazó sobre las acusaciones de vínculos con el narcotráfico realizadas del ex fiscal Edgar Veytia durante el juicio contra el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, en Nueva York, Estados Unidos.

En un breve comunicado, desde el interior del penal Cefereso “El Rincón” número 4 de Tepic, Nayarit, recluido desde 2021 por diversos delitos, y publicado por su esposa Ana Lilia López, se desvinculó de las acusaciones del exfiscal en el juicio.

“El proceso en el que me encuentro actualmente no tiene nada que ver con narcotráfico”, específico la publicación realizada por López; “Después de cinco años de investigación profunda la Fiscalía General de la República, basada en el análisis de la función pública determinó que en mi caso no hay indicios de enriquecimiento ilícito ni de peculado”, menciona.

Con relación a lo mencionado por Veytia y lo recabado en distintos medios de comunicación “en voz de un testigo en el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos, NIEGO y RECHAZO contundentemente que mi campaña o mi persona haya tenido relación con grupos del narcotráfico”.