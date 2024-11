‘No alcanza a ver el rechazo’: Advierte Riva Palacio deficiencia de asesores de Claudia Sheinbaum en política exterior

CDMX.- Tanto Claudia Sheinbaum como su equipo de asesores en política exterior evidencian una carencia de capacidad para ver el rechazo que provoca en Estados Unidos la reforma judicial, mientras la presidenta se encuentra “ensimismada en la microadministración de la reforma judicial”, asevera Raymundo Riva Palacio .

En su columna “ Estrictamente Personal ”, el periodista advierte un manejo diplomático accidentado por parte del equipo de Sheinbaum, quien está recibiendo información errónea y no entiende las consecuencias que traerá el malestar de EU a México.

TE PUEDE INTERESAR: Rechaza EU abiertamente la reforma judicial: ¿Qué no entiende Sheinbaum?

“Sheinbaum está ensimismada en la microadministración de la reforma judicial en México, sin estar viendo las posibles consecuencias. Su problema no es ignorarlo, sino carecer de un equipo que le esté traduciendo los síntomas del malestar”, expone el su artículo.

El comentario de Riva Palacio es con respecto a los mensajes que, indirectamente, desde Estados Unidos le han enviado a México.

Uno de ellos es el artículo de opinión de Ernesto Zedillo , publicado en la edición digital de The Washington Post, donde el expresidente acusa a Sheinbaum de provocar una crisis constitucional al continuar con las reformas de Andrés Manuel López Obrador y pretender instaurar en México una “autocracia de partido único”.

A la columna de Zedillo se suma la cobertura The New York Times, al que llama “el vocero de las élites estadounidenses” y “el periódico más influyente en el mundo”, medio que dedicó este fin de semana más de una página y media al tema de la reforma judicial, más la entrevista al ministro Juan Luis González Alcántara publicada el domingo.

“The New York Times le dedicó este fin de semana más de una página y media al tema (de la reforma), ocupando casi un 20 por ciento del total de su cobertura internacional a la reforma judicial. Fueron dos noticias publicadas el sábado, una cantidad sumamente rara cuando no se trata de desastres o eventos extraordinarios, y el domingo fue una entrevista con el ministro Juan Luis González Alcántara”, detalla.

Pese a ello, advierte el periodista, Sheinbaum y sus asesores no alcanzan a ver el panorama completo y la Presidenta reacciona atacando a Zedillo, llamándolo “vocero del conservadurismo”, y para descalificarlo recuerda el “recurrido disco del Fobaproa”.

“Las dos ideas combinadas revelan que no alcanza a ver el rechazo que provoca la reforma judicial en Estados Unidos, sin importar quién gane hoy la Casa Blanca”, señala.

El periodista añade que ninguno de los colaboradores de la Presidenta parece haberle hecho la traducción adecuada sobre lo que está pasando en EU, ni parecen “entender cabalmente lo que es Estados Unidos”.

“A políticos e inversionistas, demócratas o republicanos no les gusta lo que están viendo, el surgimiento de un poder centralista y autoritario sin contrapesos” en México.

LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS NO SERÁ BUENA, COMO CREE CLAUDIA: RIVA PALACIO

Gane quien gane hoy la elección presidencial de Estados Unidos, el periodista Raymundo Riva Palacio advierte que la relación con ese país no será buena, como cree Claudia Sheinbaum .

“Con todos los amagos que han hecho ambos (Donald Trump y Kamala Harris), con mayor sonoridad uno de la otra, la relación con Estados Unidos no será buena, como cree Sheinbaum, sino difícil y ríspida, tal como se encuentra en estos momentos”, expone el analista.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum desmiente acusaciones y críticas de Ernesto Zedillo sobre autoritarismo en México y la reforma judicial

En ese contexto advierte que hay una deficiente asesoría en el caso de Estados Unidos, país con el que México tiene desafíos coyunturales, pero donde crece la idea de que “México está abandonando su democracia y se está dirigiendo por el camino de la venezolanización”.

Ayer la Presidenta dijo que no se posicionaría sobre las elecciones en el país vecino hasta que hubiera un ganador declarado oficialmente por los órganos lectores, pero anunció que trabajará con quien elija el pueblo de Estados Unidos.

“Nosotros vamos a decidir hasta que no se termine el proceso electoral de Estados Unidos, no nos vamos a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral”, dijo al respecto.

Sobre ello, el periodista insistió en que la mandataria recibe información errónea, pues en EU no son los órganos electorales los que ratifican los resultados de la elección, sino el Senado.

Añade que si Sheinbaum no tiene claro lo que va a pasar, el candidato republicano, Donald Trump, sí; el expresidente de EU ha amenazado a México con imponerle aranceles si no “detienen (la) avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país”.

Y con Kamala Harris, del Partido Demócrata, la situación no será diferente, opina el periodista.

Frente a ese escenario y el manejo diplomático deficiente, Riva Palacio asevera que los actuales asesores en política exterior de Sheinbaum “no parecen tener la capacidad ni estar a la altura del reto que se acerca”.