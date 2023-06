‘No era buena la relación entre Napoleón Gómez Urrutia y Luisa María Alcalde’: AMLO

Añadió que le presentaron una denuncia a Napoleón, que antes no tenían problema con él. Ya que el líder de los mineros durante décadas fue el papá de Napoleón. Al fallecer el señor, llega a la dirección del sindicato Napoleón y por razones que desconoce empieza a tener problemas con los empresarios y le inventan una serie de delitos como que se quedó con la liquidación de la Mina de Pasta de Conchos. Y se tiene que ir a Canadá.

“Desde siempre estuve defendiendo a los mineros y a Napoleón, por qué me pareció un acto de prepotencia. Eso nunca lo he permitido. Voy a una gira a Europa y los dirigentes del movimiento obrero de Gran Bretaña me dicen que era una injusticia, que Napoleón estuviese en el exilio y nosotros intervenimos para que regresara con el propósito de que no se ensañaran y se le propuso que fuese legislador”, expresó.

Apuntó que en esos tiempos esos grupos de empresarios les reclamaban que por qué protegían a una persona con malos antecedentes como Napoleón y que no les importó, y ahora es un proceso, no es lo mismo.

“Acabamos de tener una deferencia con Germán Larrea, se resolvió lo de una concesión del ferrocarril del Istmo, ya que teníamos que recuperar esa concesión, por qué es un asunto de seguridad nacional y por qué es fortalecer lo público.