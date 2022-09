El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su propuesta de crear un comité que busque la conciliación y la pacificación global. “No es en vano luchar por la paz y por la justicia”. Y remarcó que quienes se oponen a su planteamiento lo descalifican de manera “muy vulgar”.

Criticó la invasión de Rusia a Ucrania, pero a la vez lamentó que las potencias del mundo no hayan hecho lo necesario para evitar la confrontación.

“De manera muy vulgar se descalifica, una vulgaridad mental, que se padece cuando no hay convicciones, cuando no hay ideales, y cuando se actúa en función de intereses políticos o económicos”, planteó en la mañanera luego que se le preguntara en la mañanera de este lunes sobre las afirmaciones de un vocero del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, que señaló que el planteamiento de López Obrador “es un plan ruso”.

El mandatario mexicano pidió esperar y conocer bien la propuesta, que será presentada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón ante la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a celebrarse en unos días, a finales de este mes.

López Obrador criticó a los “sectarios” que están en favor de una de las partes “que quisieron distorsionar el sentido de la propuesta, que es buscar la paz y me pusieron de lado de Rusia”. E inclusive acusó que esas voces defienden al gobierno de Estados Unidos, “entonces inventan o les dan mal la información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas”.

El jefe del Ejecutivo federal confió en que exista un respaldo internacional para su propuesta de crear este comité por la paz, que plantea sea integrado por el primer ministro de la India, Narendra Modi; por el papa Francisco; y por el secretario general de la ONU, António Guterres.

“Creo que sí habrá (respaldo internacional) porque conviene a todos. Las guerras son lo más irracional que puede haber, y siempre he dicho que la política se inventó para evitar la guerra. Esa guerra, esa invasión, nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión, porque hemos padecido de esas calamidades, nos invadió España con varios intentos después de que se logró la independencia de reconquista; dos veces los franceses y dos veces Estados Unidos, y nos ha costado sangre mártires y territorio. ¿Cómo vamos a estar a favor de las invasiones, de las intervenciones extranjeras? Claro que no, pero al mismo tiempo ¿por qué no hicieron el trabajo político los jefes de las grandes potencias, el secretario general de la ONU, para evitar la guerra, para evitar la confrontación, para buscar una solución negociada del conflicto?”.

El mandatario refirió que no se hizo lo suficiente para evitar el conflicto bélico, y al mismo tiempo se le impidió a Ucrania el ingreso a la OTAN, pero se opta por mandarles armas y por tomar medidas en contra de Rusia, “que volvieron todavía más irracional la guerra, porque es el sufrimiento de la gente, son perdidas de vidas humanas, son refugiados, pero además de eso un impacto en todo el mundo, en la economía, en el bienestar de la gente.

“Imagínense el daño que causa a casi todos los pueblos del mundo, la inflación, que se produjo fundamentalmente por esa guerra, ¿por qué no buscar alternativas para que haya una tregua. Estoy proponiendo que el primer ministro de India, Modi, al papa Francisco y al secretario de Naciones Unidas, que los tres participen en un comité para buscar la conciliación, detener la guerra y conseguir una tregua de cuando menos cinco años para que los gobiernos se dediquen a atender los grandes y graves problemas mundiales: la pobreza, la migración, la violencia, porque está mal el mundo. Una cosa es la visión, los intereses de los de arriba, de las cúpulas, y otra cosa pues es el sentimiento y el sufrimiento de la inmensa mayoría de los pueblos de las naciones. Entonces, de manera muy vulgar se descalifica, (es) una vulgaridad mental que se padece cuando no hay convicciones, cuando no hay ideales y cuando se actúa en función de intereses políticos o económicos”.

Se le preguntó en torno a información que ha trascendido en el sentido que el papa Francisco habría comentado que es “moralmente aceptable” suministrar armas a Ucrania, a lo que el presidente mexicano respondió: “No creo que lo haya dicho. Él ha estado a favor de la paz y ha sido cuidadoso en mantener una postura aún en contra de la guerra, pero sin salirse de la neutralidad. Hay que esperarnos, pero se tiene que insistir, suceda lo que suceda no es el vano lucha por la paz y por la justicia. Todos tenemos que hacer algo”.

Con información de La Jornada