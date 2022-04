$!No es solo Debanhi, Cinthya Janett desapareció hace 8 meses en Monterrey

A través de redes sociales, la sobrina de Cinthya Janett Villarreal, Melany Villarreal, indicó que su tía desapareció siendo madre de tres menores; sin embargo, no se le ha puesto atención a su caso como si ocurre con el de otras personas.

“Tengo ocho meses publicando, no seguido, pero he publicado, como a las chavas que solo las publicaron una vez y las empezaron a buscar de inmediato, digo que mi tía desapareció y nadie me pone atención, a veces prefiero borrar las publicaciones. He visto que últimamente solo se enfocaron en lo de María Fernanda y Debanhi”, señala Melany Villarreal.

Al difundir imágenes y publicaciones en redes sociales, Melany comentó que no está en contra de que busquen a otras mujeres, sin embargo, pide que haya más equidad en todos los casos.

Con información de La Jornada