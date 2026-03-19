Recibe Claudia Sheinbaum a presidente de Alemania

La visita oficial se realiza en el Museo Maya de este destino turístico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibe en Cancún, Quintana Roo, a su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier, con quien revisará los avances y pendientes en la relación bilateral.

Por parte de México están el Canciller Juan Ramón de la Fuente; el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la Secretaria de Energía, Luz Elena González; y el subsecretario para América del Norte, Robert Velasco.

La reunión durará aproximadamente una hora y media, y después los Jefes de Estado darán un mensaje y responderán algunas preguntas de los medios de comunicación de ambos países.

Luego de señalar que México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina, el Canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que las empresas germanas han jugado un papel importante en la industrialización del País.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que su titular se reunió con la delegación empresarial alemana que acompaña al presidente Frank-Walter Steinmeier en su visita oficial a México.

”De la Fuente destacó la importancia de las pymes para ambas economías y señaló que las empresas alemanas han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la base industrial mexicana, particularmente en sectores como el automotriz, la ingeniería, los químicos, el farmacéutico y la manufactura avanzada”, refirió.

Durante el encuentro, detalló la SRE, estuvieron representantes de empresas como Merck, perteneciente al sector farmacéutico; Bosch, proveedora de equipos y sistemas automotrices; Flix, dedicada a la tecnología del transporte; así como diversas pymes.

Los fuertes flujos de comercio e inversión, resaltó De la Fuente, colocan a México como el principal socio comercial de Alemania en América Latina, con más de 2 mil 100 empresas de ese país operando en territorio nacional y generando más de 300 mil empleos.

La delegación empresarial alemana, informó la Cancillería, estuvo acompañada por la secretaria de Estado Gitta Connemann; el jefe de División en la Oficina del Presidente Federal, Johannes Scheube; el secretario privado de la secretaria de Estado, Lars Jüngling-Dahlhoff, y personal de la embajada de Alemania en México.

Por parte de México, acompañaron al Canciller el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; los directores generales de Diplomacia Económica, Farid Hannan; para Europa, Octavio Tripp, y de Coordinación Política, Pedro Matar.