Semar envía a 60 elementos para capacitación en los Estados Unidos

El 19 de marzo se reportó que el Senado de la República aprobó el envío de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a los Estados Unidos para realizar una capacitación militar.

Dentro de la estrategia de coordinación bilateral, el Ejército de México comenzó el despliegue de tropas a bases militares de los Estados Unidos para elaborar ejercicios y entrenamientos de capacitación, especialmente para combatir al crimen organizado.

Carlos Lomelí Bolaños, presidente de la Comisión de Marina, señaló que el dictamen es un reflejo de que existe cooperación sin subordinación.

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El Senado, con una unanimidad de 69 votos a favor, el Pleno de la Cámara Alta autorizó que 60 elementos activos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Marina participen en la capacitación, denominada ‘Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales’.