Semar envía a 60 elementos para capacitación en los Estados Unidos

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México
/ 19 marzo 2026
    Semar envía a 60 elementos para capacitación en los Estados Unidos
    60 elementos activos de la Secretaría de Marina serán capacitados en los Estados Unidos Cuarto oscuro | Michael Balam Chan

En un reflejo de cooperación y coordinación, México enviará tropas a Mississippi para un entrenamiento especial con las fuerzas armadas de EU

El 19 de marzo se reportó que el Senado de la República aprobó el envío de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a los Estados Unidos para realizar una capacitación militar.

Dentro de la estrategia de coordinación bilateral, el Ejército de México comenzó el despliegue de tropas a bases militares de los Estados Unidos para elaborar ejercicios y entrenamientos de capacitación, especialmente para combatir al crimen organizado.

Carlos Lomelí Bolaños, presidente de la Comisión de Marina, señaló que el dictamen es un reflejo de que existe cooperación sin subordinación.

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El Senado, con una unanimidad de 69 votos a favor, el Pleno de la Cámara Alta autorizó que 60 elementos activos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Marina participen en la capacitación, denominada ‘Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales’.

¿DÓNDE SERÁN ENVIADOS LOS 60 ELEMENTOS DEL SEMAR A EU?

Los navales se trasladarán a Camp Shelby Joint Forces Training Center, en el estado de Mississippi, en Estados Unidos. Asistirán con equipo táctico y armamento orgánico, pero no portarán municiones.

El evento ocurrirá el 6 de abril y terminará el 30 de mayo del 2026. Medios han destacado que el entrenamiento y capacitación tendrán los objetivos de fortalecer la reacción de respuesta, para adiestrar procedimientos tácticos, móviles, estratégicos y control de comunicaciones seguras.

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Previamente, durante el mes de marzo, 38 elementos de la Secretaría de Marina realizaron un entrenamiento intensivo para enfrentar problemáticas de índole química o nuclear para la próxima Copa Mundial de la FIFA.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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