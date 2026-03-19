Abaten a 11 durante operativo en zona del ‘Mayo’ en Culiacán; detienen a cabecilla

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México
/ 19 marzo 2026
    Abaten a 11 durante operativo en zona del ‘Mayo’ en Culiacán; detienen a cabecilla
    La zona del enfrentamiento fue bastión durante años de Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente preso en Estados Unidos. TOMADA DE REDES

El Gabinete de Seguridad confirmó un enfrentamiento con presuntos criminales en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán

Al menos once presuntos integrantes del grupo criminal “Los Mayos” fueron abatidos durante un operativo que inició desde la madrugada de este jueves al sur de Culiacán, en Sinaloa, de acuerdo con información oficial.

El Gabinete de Seguridad federal precisó que personal de la Secretaría de Marina (Semar) repelió una agresión mientras realizaban la movilización en la Sindicatura de El Salado, considerada bastión del grupo criminal que durante años lideró Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente preso en Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-la-detencion-y-liberacion-de-monica-zambada-niebla-hija-de-el-mayo-en-sinaloa-AM19628866

“En continuidad a este operativo se ubicó un inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a “Los Mayos”. Al arribar al sitio, el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que, en apego al marco legal vigente, repelió el ataque”, se especificó en un comunicado.

“Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico”.

Se añadió que el operativo logró la detención de un sujeto relacionado con la facción del Cártel de Sinaloa, el cual desde el 2024 mantiene una narcoguerra con “Los Chapitos”.

Asimismo, se comunicó que una mujer, hija del “Mayo”, y a quien en reportes extraoficiales la identifican como Mónica Zambada Niebla, no fue detenida al no acreditar su relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra.

De acuerdo con el medio El Debate, aunque el operativo inició durante la madrugada, fue hasta cerca de las 7:00 horas que los elementos federales irrumpieron a un domicilio de Mónica Zambada en la comunidad de El Álamo para llevársela, junto con un cuidador de la finca, en un helicóptero.

Se presume que la mujer fue vestida con uniforme castrense, y que el helicóptero aterrizó en un predio cercano, donde finalmente fue liberada.

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