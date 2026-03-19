$!Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa

La mañana de este jueves se registró un operativo federal en el estado de Sinaloa, donde se reportó la detención de manera momentánea de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”. Durante la mañana de hoy, presuntamente la Secretaría de Marina confirmó a LATINUS la retención y posterior liberación de la mujer; sin embargo, horas después el medio INFOBAE rechazó dicha información, refiriendo que tanto la Semar como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) habrían negado dicho suceso.

DESPLIEGA OPERATIVO EN COMUNIDAD AL SUR DE CULIACÁN De acuerdo con reportes locales, la movilización de fuerzas federales ocurrió poco antes de las 9:00 de la mañana en la comunidad de El Álamo, perteneciente a la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán. En el sitio se desplegaron elementos por tierra y aire, quienes resguardaron una vivienda como parte de las acciones del operativo. Latinus informó que durante dicho operativo se habría detenido a Mónica Zambada Niebla, para después dejarla en libertad. Hasta el momento se desconocen más detalles de dicho operativo.

VIDEOS EN REDES SOCIALES DOCUMENTAN OPERATIVO; PIDEN LIBERACIÓN DE UNA JOVEN A través de videos difundidos en redes sociales, se observa a elementos de seguridad en el exterior de un inmueble, mientras habitantes de la zona se congregan para exigir la liberación de la mujer. En las grabaciones se escuchan voces de vecinos que piden a los militares permitir la salida de la joven, con frases como: “Déjen salir a la niña; dejen salir a la muchachita” y “No sean malos”. También se reportan señalamientos de presunto uso de fuerza, al escucharse expresiones como: “Ya la tiraron al suelo. La golpearon” y “La tienen en el suelo”. Los pobladores habrían bloqueado momentáneamente el paso de los elementos de seguridad, impidiendo su salida inmediata del lugar.

SIN INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE ACUSACIONES Hasta el momento, autoridades mexicanas no han emitido un comunicado oficial en el que se detallen las razones del operativo ni si existe una investigación abierta en México contra Zambada Niebla. Tampoco se ha confirmado si existe alguna solicitud de autoridades extranjeras relacionada con este caso.

ANTECEDENTES DE MÓNICA ZAMBADA NIEBLA EN ESTADOS UNIDOS Mónica Zambada Niebla ha sido señalada previamente por autoridades de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro la incluyó en sanciones al identificarla como parte de la red vinculada al Cártel de Sinaloa. Además, el 25 de agosto de 2025 se declaró culpable ante una corte federal en Brooklyn, Nueva York, por cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, como parte de un acuerdo que le permitió evitar un juicio completo. FAMILIA SE HA ENCONTRADO EN MULTIPLES INVESTIGACIONES La familia de Ismael Zambada García ha sido objeto de diversas investigaciones a lo largo de los años. Sus hijos e hijas han sido mencionados en distintos expedientes relacionados con operaciones financieras y presuntos vínculos con actividades delictivas. Entre ellos se encuentra Jesús Vicente Zambada Niebla, quien fue extraditado y sentenciado en Estados Unidos. Otras integrantes de la familia han sido señaladas en investigaciones por presunto lavado de dinero, aunque en algunos casos han sido retiradas de listas de sanciones internacionales.

El operativo en Sinaloa se suma a una serie de acciones recientes en la región, mientras autoridades federales mantienen abiertas líneas de investigación relacionadas con estructuras delictivas. Hasta el momento, no se han confirmado detenciones ni el aseguramiento de bienes derivado de este despliegue.

Publicidad