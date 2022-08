‘No es una ocurrencia’: Delfina Gómez defiende plan de estudios y se despide de la SEP

La aún titular de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, defendió el Nuevo Plan de Estudios de Educación Básica, que inicia su prueba piloto a partir de octubre de 2022 en 30 escuelas por estado, y afirmó que ‘no es una ocurrencia’.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez dio banderazo al ciclo escolar 2022-2023, con la asistencia de más de 24 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Además destacó la actualización del contenido de los libros de texto.

“El Plan de Educación Básica no es de una ocurrencia como en algunos medios he escuchado o he leído. Es producto de un trabajo que ha sido gracias no solamente a los maestros frente a grupo sino también expertos”, aseguró Delfina Gómez en Palacio Nacional.

“Todavía se está abierto a algunas observaciones, comentarios”, recordó.

En este sentido, la próxima candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México señaló los ‘avances’ durante los 18 meses que estuvo al frente de la Institución y subrayó los cuatro ejes de su estrategia, que son:

·Planes y programas de estudios (Libros de texto gratuitos)

·Dignificación del Magisterio

·Programa La Escuela es Nuestr

·Becas del Bienestar

DESTACA SEP INCREMENTO SALARIAL PARA EL MAGISTERIO

Delfina Gómez Álvarez presumió el incremento salarial de hasta el 7.5 por ciento y la basificación de 650 mil plazas. Así como la priorización de maestras y maestros durante el proceso de vacunación contra el coronavirurs (COVID-19).

Respecto a las Becas para el Bienestar ‘Benito Juárez’, se destacó que se han beneficiado a 3.8 millones de familias con alumnos de Educación Básica; 4.1 millones de beneficiarios de Educación Media Superior y 410 mil jóvenes beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Antes de despedirse, la funcionaria aseveró que se va ‘muy contenta’ de la SEP y afirmó que ‘hay muchas cosas por hacer’, asimismo predijo que a su sucesora, Leticia Ramírez ‘le va a ir muy bien’.