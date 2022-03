No es viable sacar agua del río Pánuco para abastecer a Nuevo León: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este viernes la propuesta del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, para llevar agua a ese Estado, proveniente del Río Pánuco.

Durante su conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que no respaldará el proyecto y que no existen condiciones para llevar el agua a la entidad, desde La Huasteca.

– ¿Apoya usted el proyecto Monterrey VI?, se le preguntó.

– “No, no, porque el Estado de San Luis Potosí no quiere que se utilice el agua del Río Pánuco, no quieren, es un proyecto que viene desde el sexenio anterior, que lo promovió mucho una empresa vinculada al Gobierno, de esas favoritas, Higa.

– “En el sexenio del Presidente Peña se canceló el proyecto, se llegó a ese acuerdo de que no era posible, no iba a poderse ejecutar. Pero lo cierto es que no veo viable factible el que ese proyecto del Pánuco pueda revivir, ya sería muy difícil”, respondió.

El 16 de febrero, en medio de la sequía que enfrenta el Nuevo León y cinco años después de desecharse el polémico proyecto Monterrey VI de Rodrigo Medina, Samuel García revivió el plan para importar agua de la cuenca del río Pánuco.

El tabasqueño advirtió que insistir en el plan Monterrey VI, a pesar de que su falta de viabilidad, podría considerarse como un acto propagandístico.

“Solo para la polémica o para la publicidad, pero la gente de La Huasteca no va a permitir que el agua del Pánuco se lleve a Nuevo León. No veo que haya condiciones”, aseveró.

Sin embargo, reconoció el interés del Gobernador por garantizar el abasto de agua y anunció que se reunirá con él en los próximos días, para analizar alternativas y la posible entrega de recursos federales.

“Pienso que el Gobernador de Nuevo León está preocupado por la falta de agua y es una demanda sentida la población de Nuevo León. Se había iniciado ya un proyecto para impulsar lo de la presa Libertad, en Nuevo León, para utilizar el agua”, señaló.

“Desde luego es un proyecto que requiere recursos, nosotros vamos a ayudar, estoy por tener una reunión con el Gobernador de Nuevo León”.

Con información de medios