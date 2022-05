‘No habrá impunidad’: AMLO tras reunión con padres de Debanhi Escobar en NL

“Ya me reuní con ellos en la mañana. (Es) gente muy buena, maestro, su esposa y como padres están muy dolidos, desechos, y hablé con ellos e hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y que no haya impunidad y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de NL, vamos a estar pendientes”, dijo AMLO .

Asimismo, aseguró que en este y otros casos no habrá impunidad. “Que no haya impunidad y que se pueda siempre hacer justicia. Nosotros tenemos esta sección en donde se informa que no hay crimen sin justicia, cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea”.