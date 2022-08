El presidente Andrés Manuel López Obrador negó encabezar una persecución política en contra del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, quien acusó a Morena de instigar la solicitud de su desafuero.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador negó que exista persecución en contra del político por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Publicidad

“Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política y a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente”, sostuvo el mandatario.

AMLO reiteró que su gobierno no persigue a nadie y aseguró que “no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales”.

Tras ser cuestionado sobre la solicitud del desafuero del líder priísta durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador se desmarcó y comentó que es un asunto que le compete a la Fiscalía General del Estado de Campeche.

Publicidad