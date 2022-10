No hay segunda orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, asegura abogado

A inicios de octubre, se dio a conocer que el Instituo Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. También se aseguró que había una segunda orden de aprehensión en su contra, la cual se suspendió provisionalmente.

Sin embargo, el día de ayer, el medio Radio Fórmula aseveró que, al momento, el abogado del exfuncionario no tenía conocimiento de la existencia de una segunda orden de aprehensión en su contra.

Diego Ruiz Durán aseveró en entrevista con Azucena Uresti, que la suspensión provisional otorgada por un juez, evitará cualquier detención.

“El juez no se retracta, el juez de amparo otorga una suspensión provisional que esa se da de oficio al momento que nosotros interponemos un amparo y suspende la potencialidad de cualquier detención. Por ley, solamente esa suspensión puede evitar una detención tratándose de determinados delitos, la realidad es que al día de hoy no tenemos la certeza exacta de que exista siquiera una supuesta orden de aprehensión”, confió.

Fue el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien reiteró apenas el pasado 4 de octubre, que se emitió una segunda orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca., por delito de delincuencia organizada; la primera se emitió en 2021.

Ésta fue catalogada como ilícita, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo cual, no pudo seguir en pie, confirmó Ruiz Durán. Mientras, sobre la segunda orden, externó que “nosotros al día de hoy no la tenemos, no tenemos ningún conocimiento de que se haya girado”.

Al momento, Cabeza de Vaca se mantiene como prófugo de la justicia; según reportes, dejó México tan sólo a dos días de culminar su periodo frente al gobierno de Tamaulipas.

Entonces, si regresa a territorio mexicano, será detenido, cumpliendo la aparente alerta migratoria emitida por el INM.

