‘No les tengo miedo’: Diputada Andrea Chávez acusa a panistas de obstruir su carrera

“Abran los ojos y griten más fuerte porque mientras gritan, ustedes no gobiernan; porque mientras gritan, ustedes no pueden robar, pero aprovechen, aprovechen bien porque les quedan muy poquitos meses”, exclamó.

Andrea Chávez aseguró que con la candidatura de Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República los diputados no alcanzarían ni media curul en la próxima legislatura.

En esa intervención la legisladora se lanzó contra las opositoras que se dicen feministas y “arman montajes” para dañar su imagen.

“Utilizan espacios mediáticos para medrar la carrera política de una mujer joven que vino a hacer política por la gente, y no les tengo miedo”, expresó.

“Les digo una cosa más con la sonrisa en la cara, porque no me la habrán de robar: Ustedes perdieron en 2018, y no me citen, no volverán a ganar”, finalizó.