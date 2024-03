‘No les va a funcionar’, Sheinbaum afirma que la ultra derecha extranjera busca influir en elecciones mexicanas

No obstante, dijo que después del comunicado de la semana pasada donde el PRI señaló que la Internacional Socialista había emitido un pronunciamiento sobre México, ella hizo “un llamado al respeto del presidente del Gobierno de España (Pedro Sánchez) y de inmediato contestaron que no había sido una intervención en contra de las elecciones en México, aunque el PRI quiso aparecer como que hubiera sido una intervención del presidente de España en contra de las elecciones”.

Respecto de la injerencia de Álvarez de Toledo explicó: “Es que ya no tienen voceros aquí con ‘credibilidad’. A ver, Calderón, vocero de Xochitl. No, pues está difícil, ¿no? Fox vocero de Xóchitl. No, pues también está difícil. Ahora, los que apoyan al candidato (Santiago Taboada) en la ciudad, ¿cómo se llaman? Javier Lozano y (Ernesto) Cordero. ¿Quién más, díganme, un vocero con ‘credibilidad’ en México de ellos? ¿Santiago Creel? La senadora, esta.. ¿Kenia López? O sea, ¿qué credibilidad tiene? Entonces, traen a alguien con ‘credibilidad’, pero que viene a decirle a los mexicanos algo que alguien le dijo al oído que ocurría en México”.

También, abundó, la Internacional Socialista emitió un comunicado “donde dijeron que tenían confianza en el gobierno de México. Entonces, están buscando voceros internacionales, pero no les da. O esta campaña que se ha demostrado -por cierto, muy mal el INE que dijo que no va a investigar los bots famosos en contra nuestra, en la red X- que vienen de cuentas que no son de México, la gran mayoría.Entonces, no les va a funcionar”.

Con información de La Jornada