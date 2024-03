AMLO ‘da abrazos a los que dan balazos’, diputada española critica a Obrador

La diputada por Barcelona , Cayetana Álvarez de Toledo , criticó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazar a los criminales con su política “abrazo, no balazos” .

“Ahí están, los burros de Troya de la democracia cabalgan al lomo de la ignorancia y la polarización, se disfrazan de demócratas para reventar la democracia desde el interior, convocan a elecciones, sí, pero luego las amañan por detrás, compran votos y estas cosas, aceptan que exista algo llamado oposición, algo llamado Poder Legislativo y algo llamado Poder Judicial, peor, luego los maniatan, los someten y los ofuscan”, expresó.

Manifestó su emoción por las marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y señaló que “ese es el camino de la militancia democrática”.

Criticó que el gobierno mexicano complace al crimen organizado bajo la estrategia del presidente López Obrador de “abrazos, no balazos”, pues aseguró que miles de jóvenes están matando y muriendo al enfilarse en las organizaciones criminales y como consecuencia de ello.

“Voy a hablarles con claridad [...] porque las circunstancias creo que lo exigen, México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante está siendo no tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo, ‘abrazos no balazos’ o más bien ‘abrazos a los que dan balazos’, el eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico, catastrófico con la democracia y sobre todo, para los jóvenes, miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo [...] y esto no es responsabilidad solo de los criminales, también lo es principalmente de quienes gobiernan y aplican las políticas de seguridad”, dijo.

La política española de derecha mencionó que la “política del abrazo” es solo una mezcla de incapacidad y connivencia.

“Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide acunar amablemente la delincuencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunes o en algunos casos incluso pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo”.

“Llaman política del abrazo a lo que no es más que una mezcla letal, debo decir, de incapacidad y connivencia y además dicen que no hay alternativa y yo quiero decir que sí la hay”, puntualizó.