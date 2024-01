‘No me quita el sueño’... AMLO defiende a sus hijos de Carlos Loret de Mola por investigación de tráfico de influencias

“Cuando Loret de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco porque no es cierto”.

“Si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencias, pues no estarían tranquilos. Si se es honesto, goza una de libertad, eso tiene un precio. Entonces por eso, lo material, el dinero no puede ser lo fundamental en la vida”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de esta lunes 22 de enero en Querétaro.

Tras el reportaje, el pasado jueves, López Obrador arremetió contra el periodista Carlos Loret de Mola, luego de que este último acusara a su coordinador de ayudantía, Daniel Asaf Manjarrez, de estar involucrado en una red de corrupción liderada por sus hijos, el comunicador le respondió por medio de su noticiero transmitido en Latinus.

“Está difícil que yo le llame periodista. Es un calumniador que está al servicio de corruptos que se dedicaban a saquear y ahora están muy molestos con nosotros. Cree este señor y los patrocinadores, sus socios, que somos iguales. Se equivoca, ya varias veces lo he dicho”, dijo el presidente ante las acusaciones de Loret de Mola.

El periodista, en su respuesta, le dice a AMLO que como no le ha querido dar una entrevista, le dejaba las preguntas. “¿Amílcar Olán es o no es íntimo amigo de sus hijos? ¿Cuánto dinero en contratos de su Gobierno se ha llevado Amílcar Olán en este sexenio? ¿Recibió un contrato por más de 200 millones de pesos para la venta de medicinas al gobierno morenista de Quintana Roo, sí o no? ¿Y en el IMSS cuánto le dieron? ¿Recibió contratos para la venta y transportación de balasto para el Tren Maya, sí o no? ¿De cuánto fueron esos contratos? ¿Fueron 2 mil millones de pesos, como dice Amílcar en las grabaciones? ¿Usted le encargó a su hijo Gonzalo Bobby la supervisión de contratos del Tren Maya? ¿Se han reunido sus hijos Bobby y Andy con contratistas del Gobierno? ¿Van a sus oficinas, van a sus casas? ¿Qué tienen que hacer los hijos del Presidente reuniéndose con contratistas del Gobierno de su papá? ¿Su asistente personal, su jefe de la Ayudantía, Daniel Asaf, es el que sienta a la mesa a los empresarios amigos de sus hijos con altos funcionarios del Gobierno para que les den contratos? ¿Son verdaderos o no los audios que presentamos donde se exhibe toda esta trama de tráfico de influencias? ¿Son verdaderos o no los documentos que presentamos, donde se prueban todos estos negocios que recibieron?”.

Loret de Mola le pregunta si la gente que votó por él y que pensó que iba a terminar con la corrupción no merecía que aclare lo que está sucediendo. “Estamos frente a la red más grande de corrupción que se haya detallado en el actual gobierno, una red de tráfico de influencias que se ha ido desdoblando frente a nuestros ojos, que se ha ido abriendo pieza por pieza, personaje por personaje, una organización que no funcionaría si no tuviera la garantía de los hijos del Presidente, y el aval del propio Presidente”, señala el periodista.

“Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, usted esbozó ese dicho hoy (ayer) en la mañanera, como no puede desmentir los reportajes, echa mano de todo el peso del Estado, de todo su inmenso poder para atacarme, su estrategia es desviar la atención para no responder y que la narrativa se centre en quién fue quien dio la información, no si la información es verdadera”, dice.

Explicó que esto no se trata de él, sino de que la corrupción continúa en el país y la encarnan los hijos del Presidente. “Usted lleva todo el sexenio queriendo ensuciar mi reputación, me llama corrupto para quitarle peso a las investigaciones documentadas que presentamos, usted y su gobierno me han volteado de cabeza, me han buscado, me han espiado, me han revisado, ¿Y qué se han encontrado? Que lo que tengo es fruto de mi trabajo, yo nunca he recibido dinero del Gobierno, yo no he recibido sobres amarillos con dinero en efectivo, esos son sus hermanos”.

Dijo que el mandatario nacional lo ha llamado corrupto, sin embargo, no ha podido probar un solo peso mal habido en su cartera. “Me vincula con García Luna, ¿Con qué cara? Si Morena tiene de candidato a senador por la capital del país al discípulo estrella de García Luna, usted, Presidente, va a votar por él, ¿O no va a votar por él? Y pone como prueba de mi gran vínculo con García Luna una foto, de un día que le hice una entrevista, un periodista entrevistando a un alto funcionario de Gobierno. También tengo fotos con usted, porque también le hice varias entrevistas”.

Aseguró que en el caso de Florence Cassez, no sabía que era un montaje, y que ya había pedido disculpas por ello, pues “todos cometemos errores”. También negó estar vinculado con el caso de la niña Frida Sofía, como lo ha acusado el presidente, y, sin embargo, dice que quien estaba en el lugar era Claudia Sheinbaum, quien era la delegada en Tlalpan, y no dijo nada.

“Resulta que todos los que se juntan con Andy o con Bobby se vuelven millonarios ¿De quién es el dinero en realidad? ¿Se lo están guardando a sus hijos los prestanombres? Porque en este sexenio, José Ramón, Andy, Bobby López Beltrán se dan vida de millonarios.

“Entiendo que como papá los vaya a defender, pero usted sabe que sus hijos son traficantes de influencias, usted sabe que sus hijos se han enriquecido en su gobierno, lo sabe usted, lo saben ellos, lo saben sus cercanos, lo saben todos en el Gobierno y en su partido, nosotros solo los hemos exhibido y lo hemos documentados, porque ese es nuestro trabajo, el trabajo de cualquier periodista, y sí, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta”, concluyó.