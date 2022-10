La senadora Claudia Anaya acusó que hubo una traición del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, al pactar la derrota del partido en la elección a la gubernatura de Zacatecas.

La legisladora tricolor concluyó que ‘Alito’ Moreno trabajó para la victoria de los hermanos Monreal en la entidad, luego de las conversaciones expuestas por la gobernadora Layda Sansores en su programa Martes del jaguar.

Publicidad

En la presunta plática de WhatsApp, Moreno dijo que tuvo que nombrar a una candidata mujer para cumplir la cuota de género. Supuestamente, Monreal le reclamó el nombramiento y que sí se logró la alianza PRI-PAN-PRD.

Te podría interesar: #LordBrother: Layda Sansores exhibe mensajes entre ‘Alito’ Moreno y Ricardo Monreal

Moreno respondió, según la conversación difundida por Sansores: “simplemente había que cumplir el género y eran los costos de armar la colación... vas a ganar tu tierra... lo que te interesa se logrará, que es ganar”.

Publicidad

La elección fue ganada por David Monreal, hermano del senador morenista, quien se llevó el 48.7 por ciento de los votos.

Aquí el mensaje de la senadora Claudia Anaya:

Siempre que he tenido alguna oportunidad entrego hasta el alma, quienes me conocen saben que es así.

Publicidad

Durante muchos años trabajé y construí un camino posible para encabezar el Gobierno del Estado de Zacatecas, me gané gracias al esfuerzo, el apoyo de la gente y el acompañamiento de muchas personas un lugar en las encuestas para ser candidata a Gobernadora.

Me gané un espacio legítimo para participar dentro de la convocatoria de mi partido. Es cierto que sin las cuotas de género jamás se voltearía a ver el trabajo de las mujeres, por eso agradezco siempre esa lucha histórica por exigir se respeten nuestros espacios, pero el trabajo y el esfuerzo que siempre he dado es más que una cuota.

Es evidente que los buenos números que yo tenía para ganar la contienda también eran conocidos por los Monreal, por eso parecen haber intentado, por lo menos por una vía conocida, que yo no fuera la candidata ( y que no hubiera alianza).

Publicidad

Pidieron al dirigente del PRI un candidato hombre que no se les pudo conceder, no se les pudo conceder debido a esas cuotas de género.

Quiero agradecer a la dirigencia nacional del PAN y el PRD, haber volteado a ver mis números y apoyado mi candidatura, gracias a su disposición hubo alianza y hubo candidata.

Alejandro Moreno Cárdenas no sabe todas las veces que yo, mi equipo y mi familia pusimos nuestra vida en riesgo en esa elección, Alejandro Moreno Cardenas no sabe de la dedicación de la militancia del PRI para ganar esa elección, Alejandro Moreno Cárdenas no sabe de la generosidad de la militancia del PAN y del PRD para acompañarnos y luchar a nuestro lado por el triunfo... Alejandro Moreno Cárdenas no sabe nada de eso pero tampoco le importa.

Publicidad

Por lo que exhiben los recientes audios expuestos por la Gobernadora de Campeche, lo único que le importaba a Alejandro Moreno Cárdenas es que sus amigos, los Monreal, ganaran la elección en Zacatecas.

Escuchar estos audios no solamente me causa un profundo dolor, también hay dentro de mí coraje y repulsión. Mucha gente de Zacatecas me arropó en esa campaña y causa una gran decepción dar cuenta de que por lo menos, desde dentro de uno de los partidos políticos de la coalición se estaba trabajando para perder, o por por lo menos ese era el deseo de buen ánimo del presidente del PRI; Alejandro Moreno Cárdenas, para con su amigo el Senador por MORENA Ricardo Monreal.

Para mí esto significa una gran traición, pero no solamente una traición a mi persona, es una traición a la militancia de un partido, una traición a la coalición y una traición a la democracia. Alejandro Moreno Cárdenas no solamente debe estar fuera de la presidencia de un partido político, debe estar fuera de la política

Publicidad

Gracias de todo corazón a todas las personas que me acompañaron en la elección al Gobierno del Estado de Zacatecas en 2021. Hoy con más convicción que nunca les puedo decir que no perdimos, nos entregaron.

Con información de medios