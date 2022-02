No podemos acusar sin pruebas, dice AMLO sobre Ricardo Aldana y desfalco a Pemex

“Aquí estuvo el señor pero si me lo encuentro me tendría que decir quién es porque no lo identifico no he tenido relaciones con él, no lo estoy descalificando, sencillamente, no tengo ninguna vinculación”, apuntó sobre Aldana.

Luis Ricardo Aldana Prieto, recién electo como secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, es un político mexicano miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fungió como tesorero del sindicato hace poco más de 25 años durante las gestiones de Joaquín Hernández Galicia y Carlos Romero Deschamps y estuvo involucrado en el desvío de recursos en el caso conocido como Pemexgate.

Durante las rondas de presentaciones de candidatos a secretario General, fue señalado por seguir vinculado con Romero Deschamps y por no cumplir con los requisitos para postularse.

