“No sabrá leer la señorita, pero no es mentirosa”: AMLO ‘defiende’ a García Vilchis tras ataque de Felipe Calderón

Por otra parte, AMLO aprovechó para responder directamente al polémico ‘tuit’ de Felipe Calderón y el presunto viaje en simulador.

“Un buen buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pre-grabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”, señaló Calderón.