No se va, no se va... Yasmín Esquivel no renuncia y abogados sostienen que tesis no es un plagio

El equipo de abogados que defiende a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, de las acusaciones por plagio de su tesis de licenciatura, descartó que la integrante del máximo tribunal vaya a renunciar a su cargo de manera anticipada.

“De manera contundente y absoluta que no hay la mínima intención por parte de la ministra Yasmín Esquivel de renunciar a la función y al cargo de ministra, no existe, por el contrario, lo que está haciendo Yasmín Esquivel es una muestra de entereza, de dignidad, defendiendo su prestigio, su decoro, en el ámbito jurídico, no peleando con la UNAM”.

La defensa de Yasmín Esquivel acusó a autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de “violar sistemáticamente disposiciones jurídicas” universitarias para dañar los derechos humanos de la ministra.

Para demostrarlo presentaron una línea del tiempo, además de señalar que tienen evidencia para demostrar sus dichos.

Entre estas pruebas se encuentra la declaración de la directora de la tesis con la que sostiene que el documento fue elaborado por Esquivel Mossa, al igual que la confesión del alumno Édgar Báez.

Por otro lado, los abogados sostuvieron que no ha considerado en ningún momento renunciar a su cargo, eso a pesar de haber sido señalada de haber plagiado sus tesis de licenciatura y de doctorado.

Además, Monroy enalteció la manera en la que Esquivel Mossa se ha defendido contra la actuación de la universidad, al igual que ante las acusaciones que ha recibido.

“Lo que está haciendo es una muestra de entereza, dignidad, defendiendo su prestigio y su decoro en el ámbito jurídico”, aseguró Monroy.

¿Quién es Yasmín Esquivel Mossa?

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública; especializada en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Maestra en Administración de Instituciones Educativas y Doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac en convenio con Universidad Complutense de Madrid.

Cuenta con más de 35 años de trayectoria como servidora pública, participando en los tres niveles de gobierno. En los últimos 22 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. En febrero del 2019 es propuesta por el Presidente de la República como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República. Siendo la Ministra número doce en la historia del Supremo Órgano Jurisdiccional.

En 2021, fue nombrada Presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2021 – 2022 y designada por el Ministro Presidente del Alto Tribunal, como representante ese órgano jurisdiccional, ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.

En el ámbito internacional, fue electa como integrante de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia para la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organismo al que representa dentro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento.

La Ministra Esquivel Mossa, se ha destacado por su lucha en la defensa y promoción de los derechos humanos, enfatizando a grupos en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Ha contribuido en la difusión de la cultura jurídica, pues dentro de su quehacer académico, ha participado en diversos foros, seminarios, congresos y diplomados, tanto en el ámbito nacional como internacional, impartiendo conferencias magistrales en diversas materias; sobre todo en temáticas vinculadas a la impartición de justicia con perspectiva de género y, en general, a la prevalencia del principio de igualdad de género en el ejercicio jurisdiccional.

Se ha preocupado con los temas de la infancia y juventud en el desarrollo profesional, pues coordinó el libro “La infancia, futuro del mundo”, en el que se plasman todas las problemáticas en este sector.

La importante función que por muchos años ha venido realizando la Ministra Esquivel Mossa, ha demostrado su vocación por la justicia y servicio a la sociedad mexicana, bajo un régimen estrictamente ético, de independencia, imparcialidad, prudencia, profesionalismo y excelencia.