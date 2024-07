No seremos colonia de ningún país extranjero: AMLO

“Vamos a seguir avanzando hacia una sociedad mejor. ¿Qué significa una sociedad mejor? Una sociedad más igualitaria, más justa, más humana, más libre, más democrática y también un México más independiente y soberano”, puntualizó.

Durante una visita a Querétaro el mandatario señaló que la violencia que hay es por el narcotráfico y “no se tiene violencia por el consumo de drogas”.

“Y aquí como tenemos familias bien integradas, bien unidas, muy fraternas, pues por eso no tenemos tanta demanda de droga. Y ahora que estamos atendiendo a nuestros jóvenes, mejor, porque antes no volteaban a ver a los jóvenes”, señaló el presidente.

López Obrador explicó que se están atendiendo las causas porque en su administración son prioridad las acciones de raíz, antes de reaccionar con violencia.

“No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No es nada más decir más mano madura, cárceles, leyes más severas, más policías, más soldados. No. No. Se puede tener un policía en cada esquina, pero si no se tienen las causas, si no hay trabajo, si no hay salario justo, si no se fortalecen valores culturales, morales, espirituales, no se avanza”, mencionó.

“No se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, puntualizó.