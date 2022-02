“¿No te gustan las mujeres, maric...?”, así acosan pasajeras a conductor de taxi

En Paraguay, un conductor de taxi compartió en TikTok el video de cómo fue acosado por unas pasajeras que se encontraban alcoholizadas.

Rodrigo, el nombre del chofer de taxis de la app Bold, decidió subir a TikTok la grabación que muestra a unas mujeres hostigándolo mientras las transporta en su vehículo.

En el video, que no tardó en hacerse viral, se aprecia como la mujer que ocupó el lugar de copiloto, empieza tocar la cara del chofer, que busca evitar el contacto, notoriamente incómodo. “No me vayas a empujar si no te voy a acosar, maricón.”

El viaje continúa y las pasajeras continuaron acosando a Rodrigo, que trata de ser lo más profesional posible, a pesar de que lo insultan y lo llaman “amargado”.

“Por qué sos así, si no te vamos a violar, ¿o no te gustan las mujeres?”, se escucha decir a una de ellas.

