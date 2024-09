‘¿No tienes con Ciro?’... AMLO exhibe fotos de García Luna con Loret de Mola, Carlos Marín y otros periodistas

En La Mañanera de hoy, el mandatario llamó a los periodistas en cuestión sus adversarios, pues argumentó que su gobierno debe de defender el proyecto de nación y no se “iban a quedar con los brazos cruzados “ante tanta calumnia”.

“Ahí está en el bunker, ¿De Ciro no tienes? nada más que no se vaya a enojar. (...) ¿A donde va? a Estados Unidos, pero no son enemigos, son adversarios, ellos deben de entender, yo creo que lo entienden, que nosotros tenemos la obligación de defender un proyecto de nación y que ni modo que nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante tanta calumnia, tenemos que responder”, dijo en Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Que presente las pruebas’... AMLO responde a acusaciones de García Luna sobre nexos con el narco

Asimismo, los acusó de tomar partido y de “defender los intereses de grupos económicos”, sin embargo, afirmó que son utilizados por los jefes de los medios para los que trabajan, a quienes llamó “perversos”.

“Pero nosotros no odiamos, nosotros no los vemos como enemigos, son nuestros adversarios y ellos tomaron partido, ellos decidieron apostar, a defender intereses de grupos económicos, ellos se pusieron del lado del dinero, esa es la realidad, no se pusieron del lado del pueblo y el problema con ellos es que los usaron, claro les pagaron porque eso cuesta.

“Los más perversos, estaba buscando una palabra más suave pero no encontré, son los jefes, porque esos no dan la cara, a los que mandan ¿No? Para golpear, es a sus voceros y les pagan mucho por eso, pero es un trabajo la verdad muy feo y también que no se laven las manos los de arriba”, concluyó.

En una de las fotografías se ve a García Luna saludar al expresidente Enrique Peña Nieto, quien está parado junto al periodista y conductor de televisión, Carlos Marín.