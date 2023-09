¡No va! Descarta Luis Donaldo Colosio ir por la presidencia en 2024: no seré quien divida a la oposición

MONTERREY, NL.- El alcalde de la capital de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, consideró que no son los tiempos para buscar una candidatura presidencial, luego de admitir que hay aspectos en los que le falta madurez y que no será la figura que cause división en la oposición.

El edil participó en la conferencia “Nueva Generación, Nueva Política”, en el Centro de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Monterrey, en donde el director del Instituto de Estudios Políticos de la UDEM, Agustín Basave, lo cuestionó si participará en el proceso electoral de 2024.

“Mi respuesta es no; mi respuesta, digo, nunca lo he manifestado, pero siempre lo he dado entender bastante claro. Me propuse esperar que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras y sobre todo cosas que no tienen que ver con mi trabajo”, expresó el alcalde.

Colosio Riojas expuso que son tres las razones por las que no irá a la contienda por la sucesión presidencial.

“La primera de ellas es porque no es el momento adecuado. Tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público, hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona, en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo por supuesto que como servidor público, hay que reconocerlo, es un proceso de maduración, de aprendizaje”, señaló.

En este aspecto consideró que es necesaria la construcción de equipos, principalmente que puedan tomar una responsabilidad del tamaño, con quienes pueda planearse un proyecto tanto político como técnico.