‘No vale la pena’: Evita Claudia responder a Xóchitl sobre tema de vivienda y propone reforma al Infonavit

“ Vivienda aislada fuera de los centros urbanos que han generado 600 mil viviendas abandonadas, nosotros no vamos a planear un esquema de ese tipo ” , refirió.

“En la época de Fox se presumían cientos de miles de viviendas que se hicieron y después continuaron con Calderón y fueron estos esquemas de vivienda que en realidad fueron negocios, no fueron viviendas, sino en realidad negocios.

“Ya no voy a tocar el tema, la verdad, ya hubo debate, vámonos con las propuestas, ya tocará tiempo para el próximo debate”, refirió.

Ayer, desde Mexicali, Baja California, Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones de su rival a la presidencia, pero se limitó a responder diciendo que no tocaría el tema porque ya hubo un debate y esperará al próximo.

La aspirante a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las declaraciones hechas esta mañana por Gálvez, quien señaló que “si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey”.

"No vale la pena entrar en un debate cuando ese es el nivel del debate", dice Claudia Sheinbaum ( @Claudiashein ) sobre las declaraciones de @XochitlGalvez . https://t.co/4t0TWYhQDw pic.twitter.com/ENnVLdDUCr

PIDE XÓCHITL NO SACAR DE CONTEXTOS SUS DECLARACIONES

La candidata del PAN, PRI y PRD se vio obligada a hacer una aclaración sobre su declaración sobre si a los 60 no tienes un patrimonio “es por güey” pues generó críticas en redes sociales.

La representante de la coalición Fuerza y Corazón por México detalló que hacían referencia a Claudia Sheinbaum en respuesta a las acusaciones que le hizo durante el primer debate presidencial.

El domingo pasado, la exjefa acusó a Gálvez de formar parte del llamado cártel inmobiliario y aseguró que mientras “yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del ‘cártel inmobiliario’”.

“Me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado... ella ha tenido sueldos como jefa de Gobierno, ella ha sido funcionaria pública en la Ciudad de México... Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública es su problema, pero la referencia es clara y contundente a la señora Sheinbaum. No saquen de contexto la declaración”, expresó.