Notifica TEPJF al INE; estos serán los parámetros para eventos de ‘corcholatas’ y Frente Amplio

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), notificó al Instituto Nacional Electoral (INE), sobre los lineamientos con los que deberán cumplir los aspirantes presidenciales de 2024, con el fin de proteger la ley electoral y la equidad en los procesos llevados a cabo.

Determinaron que todos los procedimientos, actividades o propaganda con la finalidad de posicionamiento, deberá sujetarse a las restricciones constitucionales en materia de acceso a las prerrogativas de radio y televisión.

Esto, así como prohibiciones en materia de intervención de instituciones y personas servidoras públicas en las contiendas electorales mediante uso de recursos públicos, con atención a la ley y la línea jurisprudencial del TEPJF.

Agregaron que los lineamientos que deberán emitirse en un plazo de cinco días a partir de esta notificación, son los siguientes:

• No se podrán utilizar las prerrogativas de radio y televisión para difundir dichos de procesos internos.

• No se podrán utilizar recursos públicos para tal fin y se deberán respetar los principios de neutralidad e imparcialidad de cara al proceso electoral 2024.

• No se puede realizar actos de precampaña y campaña.

• Se deberá definir qué tipo de propaganda está permitida y, en su caso, garantizar su retiro.

• Se deberá implementar una fiscalización especializada y establecer sus consecuencias.

Cabe destacar que este jueves, y adelantándose a estos criterios, el INE aprobó que se monitoree la propaganda de ambas coaliciones, así como medios electrónicos en portales de noticias y redes sociales, igualmente, los eventos que los aspirantes ejecuten.

Aunado a ello, el instituto electoral dio “luz verde” a que se inspeccionen las giras de las “corcholatas” y miembro del Frente Amplio, además de proceder a visitas de verificación para asistir a los eventos celebrados por los partidos políticos involucrados, o participantes en el proceso.

