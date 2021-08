Nuestra misión en Afganistán no era construir una nación: Biden

Este lunes, el presidente de EU, Joe Biden, anunció que no enviará más tropas estadounidenses a Afganistán porque no quiere repetir “los errores del pasado de quedarnos indefinidamente, sumidos en un conflicto que ya no es del interés nacional de Estados Unidos”.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Biden dijo que no vale la pena seguir sacrificando más vidas de soldados estadounidenses en Afganistán, y dijo que en unos días, “le pondremos fin a al guerra más prolongada de Estados Unidos después de 20 años de derramamiento de sangre”.

“Esta acción militar debería haber terminado hace mucho tiempo”, dijo Biden.

“Sé que mi decisión será criticada, pero prefiero enfrentar las críticas antes que dejar esta responsabilidad en manos de un quinto presidente”, afirmó Biden.