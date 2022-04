‘Nunca vi a alguien doblarse así’: Trump asegura que amenazó a AMLO para desplegar soldados en la frontera

“Después de eso (AMLO) me miró y me dijo: ‘¡señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en México‘! ¡Queremos tener ‘Quédate en México !’”, aseguró Trump.

“(AMLO) se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis ’. Él me miró y me dijo ‘¿gratis? ¿Por qué haríamos eso en México?’ ”, dijo Trump.

“Nunca he visto a alguien doblarse así ”, dijo Trump frente a sus seguidores en Ohio.

Este sábado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que había “ amenazado ” al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con aumentar aranceles si no detenía la migración hacia su país.

Asimismo, Trump dijo que esta amenaza para el despliegue de soldados llevó a “los mejores números” en la historia de la frontera y agradeció a México.

“Estas son las razones por las que tuvimos los mejores números en la historia de la frontera. Muchas gracias México“.

Donald Trump aseguró que le cae bien el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de su inclinación socialista:

“Es un tipo muy agradable. Me cae muy bien. Es socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan”, dijo.