¿Omar García Harfuch mandó a golpear al equipo de la alcaldesa de Tlalpan? Esto es lo que sabemos

La edil adelantó que presentará una denuncia por la agresión que sufrieron los miembros de su equipo y llamó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres , y a la Fiscal General de la CDMX, Ernestina Godoy , a intervenir para que los responsables sean sancionados: “Pido al Jefe de Gobierno @martibatres su inmediata intervención para que estas conductas sean sancionadas y no vuelvan a repetirse. Y pido también a la Fiscal General @ErnestinaGodoy_ una investigación que no encubra a los autores de estos hechos lamentables.”

La alcaldesa de Tlalpan también dejó claro que no tiene intención de intervenir en el proceso interno de Morena, en el que participa Omar García Harfuch junto a otros cuatro aspirantes a la candidatura para la Jefatura de Gobierno. Sin embargo, exigió al gobierno capitalino no promover prácticas de este tipo: “Esta Alcaldía, como lo ha hecho hasta ahora, refrenda su decisión de no intervenir bajo ninguna modalidad en los procesos internos de ningún partido político. Por lo que solicita al Gobierno de la Ciudad y a la dirigencia del partido Morena a no promover este tipo de prácticas bajo ningún concepto”.

TE PUEDE INTERESAR: Omar García Harfuch, el ‘Batman’ que apuesta por convertir a la CDMX en la ciudad más segura de América Latina (video)

ATAQUE PERPETRADO POR EQUIPO DE HARFUCH NO DETENDRÁ A LA ADMINISTRACIÓN DE TLALPAN

Alfa González también aseguró que el ataque no frenará la difusión de los resultados de su administración y que continuará actuando en el marco de la ley: “Estos no son tiempos de deteriorar aún más la convivencia democrática. No lo será de nuestra parte. Por lo que es responsabilidad de todos los actores políticos cuidar el nivel y la convivencia política y social.”

El incidente plantea interrogantes sobre el clima político y la conducta de los actores en la contienda por la candidatura de Morena en la Ciudad de México, en medio de un proceso electoral que promete ser competitivo y crucial para la capital del país.