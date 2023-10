‘Que no diga que no estuvo’: sobreviviente de Ayotzinapa implica García Harfuch en la verdad histórica | Video

En sus palabras, esta supuesta verdad se habría elaborado como una respuesta política y mediática para enfrentar una situación que se había tornado inmanejable, debido a la insurrección popular, las protestas a nivel nacional, y las crecientes críticas tanto en el ámbito nacional como internacional contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.

OMAR GARCÍA HARFUCH FUE PARTE DEL GRUPO QUE GESTIONÓ EL CASO AYOTZINAPA

El diputado mencionó que, como parte de este esfuerzo por controlar la situación, se habría conformado un equipo que incluía a figuras como Salvador Cienfuegos, Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y el propio Omar García Harfuch. Según Vázquez Arellano, estas personas desempeñaron un papel fundamental en la gestión de la situación, aunque algunos de ellos lo nieguen.

Finalmente, el diputado concluyó que no se puede negar la participación de Omar García Harfuch en el proceso de control de daños, y que, a lo largo de la historia, los gobiernos han recurrido a estrategias similares en situaciones complicadas, considerando que esta práctica no es excepcional.

“Que no diga que no estuvo aquella noche o que no estuvo en Guerrero, o que no fue parte de las juntas de coordinación, por supuesto que lo fue. No es la primera vez que un gobierno hacía un control de daños, es muy común verlos hacer este tipo de políticas, hacer este tipo de actos”, dijo el diputado de Morena, dando por terminado el mensaje.