Ordena juez de EU a Steve Bannon, exasesor de Trump, que ingrese en prisión en julio

WASHINGTON.- Un juez federal de Estados Unidos ordenó a Steve Bannon, exasesor del expresidente Donald Trump, que ingrese a prisión el 1 de julio para cumplir una condena por desacato al Congreso.

En una audiencia judicial el juez de distrito Carl Nichols revocó la libertad bajo fianza del exasesor y le ordenó presentarse en prisión antes del 1 de julio.

TE PUEDE INTERESAR: Putin lanza una advertencia apocalíptica a Occidente a medida que aumentan las tensiones en Ucrania

“No hay nada que pueda callarme ni nada que me haga callar. No se ha construido una prisión o una cárcel que me haga calla. Vamos a ganar el 5 de noviembre de forma aplastante”, insistió Bannon al exterior del tribunal de Washington.

El ultraderechista fue condenado en octubre de 2022 a cuatro meses de prisión por negarse a comparecer ante el comité que investigó el caso del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando el Congreso avalaba la victoria de Joe Biden las elecciones presidenciales de 2020.

Bannon es uno de los dos exmiembros del círculo íntimo de Trump que enfrentan un proceso judicial por no participar en la investigación que realizaba el Parlamento.

El otro exasesor que enfrentó un proceso fue Peter Navarro, quien ingresó a la cárcel el pasado marzo para cumplir una condena de cuatro meses.

TE PUEDE INTERESAR: Día D: hace 80 años los aliados desembarcaron en Normandía siendo recibidos ferozmente por los alemanes

En el caso de Bannon, había apelado la sentencia, pero un tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia confirmó el pasado 10 de mayo la sentencia.

La condena quedó en suspenso, a la espera de la resolución de su apelación, informó la cadena NBC News.

El comité del Parlamento quería que Steve Bannon fuera testigo porque creían que tenía algún conocimiento previo sobre lo que ocurriría el 6 de enero de 2021, cuando miles de seguidores del expresidente republicano asaltaron el Capitolio, hecho en el que resultaron 140 agentes heridos y murieron 5 personas.