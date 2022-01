Oxxo tiene contratos con autoabastos ilegales para suministro de energía, asegura la CFE

El director general de CFE Energía, Miguel Reyes, manifestó que las tiendas de conveniencia Oxxo, que pertenecen a Femsa, cuentan con contratos autoabastos ilegales de energía de empresas como Iberdrola y Enel, los cuales representan más del 95 por ciento del abasto y que se benefician de tarifas subsidiadas.

“Se han beneficiado de un sistema ilegal, porque no está permitido vender bajo ese esquema y que no pagan la transmisión, y al no pagar la transmisión, obviamente con ese un subsidio reciben menores tarifas”, expresó Reyes.

Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el directivo de la CFE dijo que el restante 5 por ciento de la energía de la que se abastecen dichas tiendas la reciben de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Cuando lo reciben de ellos, ese 95 por ciento, pagan tres a seis veces menos que lo que pueda pagar de una tiendita de abarrortes”, manifestó.

Fue en marzo de 2021 que la CFE expuso que Oxxo recibe un subsidio por luz de más de 26 mil pesos, por lo que cada tienda sólo paga 14 mil pesos al mes por electricidad.

Ayer, la tienda de conveniencia de Femsa, Oxxo, manifestó que ésta paga lo justo, 2.51 pesos por kw/h, respecto a un hogar que paga 1.53 pesos por kw/h; además, protege al medio ambiente.

El director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, Mario Morales Vielmas, refirió que la mayoría de las tiendas Oxxo reciben energía de parques eólicos concentrados por la autorización indiscriminada de la CRE de permisos a lo largo del país, sin ninguna planeación, pero la energía eólica está concentrada en Oaxaca, en el Istmo (de Tehuantepec), y en el noreste, en Tamaulipas.

“Cómo es posible que yo diga, si los oxxos están dispersos en todo el país, que reciben energía limpia. La realidad es que la energía limpia se inyecta a los puntos donde se encuentran cada una de las centrales, entonces, no existe o serán pocos los oxxos que estén cerca de los generadores de los cuales se han convertido en socios abusando de un tecnicismo y de una modificación a la ley, inconstitucional para nosotros, en 1992”, aseguró.

El director general de CFE Energía, Miguel Reyes, dijo que Oxxo dio a conocer ayer, de 2.51 pesos por kw/h, es solo de la zona centro, la cual se mantiene estable debido a que está subsidiada; sin embargo, las tarifas para hogares es escalonada de manera creciente, y que llega a 6.30 pesos por kw/h.

“Esto es producto de un sistema tarifario e inequitativo, en donde empresas tienen una tarifa fija y los hogares una creciente”, finalizó.

